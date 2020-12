Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il y a à peine deux jours, l’un des titres les plus attendus de ce 2020 (probablement le plus attendu) avait son lancement officiel, Nous parlons de Cyberpunk 2077, une première que beaucoup pensaient ne jamais arriver en raison de retards constants. du jeu et le report constant de sa date de sortie. Mais tout cela est entré dans l’histoire car Cyberpunk 2077 est déjà avec nous et le jeu a été un succès pour le studio polonais, les chiffres le montrent, plus de 8 millions de réservations et de records de joueurs. C’est pourquoi CD Projekt RED a signalé que seules les réserves numériques ont déjà couvert l’intégralité de l’investissement réalisé.

Tu peux lire: Cyberpunk 2077 corrige de nombreux bugs et performances pour PS4 Xbox et PC dans le patch 1.03

C’est écrasant car cela implique que Cyberpunk 2077 a été rentable depuis le premier jour de son lancement, même avec le solide investissement réalisé en marketing par l’étude:

“CD Projekt […] annonce que les revenus de licence estimés de la société, associés aux ventes des précommandes de Cyberpunk 2077 sur l’ensemble de ses canaux de distribution numérique, ont dépassé la somme de […] le total des frais de développement liés au jeu et les frais de marketing et de promotion du jeu supportés par la société “ informe l’étude dans sa déclaration.

Malgré cela, la première de Cyberpunk 2077 n’a pas été ce que ses créateurs attendaient et c’est que le titre présente de graves problèmes de performances sur les consoles, en particulier sur PS4 et Xbox One, de sorte que le studio polonais travaille déjà à résolvez ces problèmes, avec un correctif déjà publié pour PS4, PS5 et PC, dont un sera bientôt disponible sur Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord