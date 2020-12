L’étude polonaise donnera un supplément économique à ses travailleurs, après avoir modifié la structure des primes.

Cette semaine a été marquée, au niveau du lancement, par le Départ Cyberpunk 2077. Le jeu très attendu de CD Projekt est mangé par des millions de joueurs à travers le monde, mais a commencé sa vie avec divers problèmes. Le jeu a une mauvaise optimisation sur PC, de graves problèmes de performances dans sa version console et divers bugs, ce qui a causé de nombreux joueurs critiquent l’État du titre.

Nous sous-estimons la complexité [del proyecto] Et vous avez tout de même fait tout ce que vous pouviez pour offrir un jeu spécial Adam Badowski, aux travailleurs de CD ProjektCD Projekt est au courant et a publié une mise à jour majeure pour PC, PS4 et PS5 (Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X bientôt), qui corriger différents bugs, améliore la stabilité et essaie de résoudre les éclairs qui ont provoqué des crises d’épilepsie, entre autres. Mais, au-delà des correctifs qui arriveront, Cyberpunk 2077 voit comment il reçoit notes graves pour les mauvaises performances que le jeu vidéo a montré dans sa sortie.

Cela pourrait amener les développeurs n’a pas reçu les extras pour leur travail, puisque ces incitations économiques étaient basés sur les notes pour recevoir le jeu de la presse. Maintenant, comme Bloomberg l’a rapporté, CD Projekt a décidé que les travailleurs recevra tous les bonusquelles que soient les notes reçues par le jeu. À l’heure actuelle, en utilisant Metacritic comme référence, le jeu a un score moyen de 90.

La direction de l’étude est responsable bogue de la publication du titre et ne pénalisera pas vos ouvriers. “Au départ, nous avions un système de bonus axé sur les notes du jeu et la date de sortie, mais après l’avoir considéré, nous pensons que la mesure est simplement ce n’est pas juste Compte tenu des circonstances. Nous sous-estimons la longueur et la complexité nécessaires pour en faire une réalité, mais vous avez tout de même fait tout votre possible pour proposer un jeu ambitieux et spécial“, a commenté Adam Badowski, chef de l’étude, dans un courrier aux ouvriers.

C’est un bonne nouvelle pour les développeurs, car les critiques de performances du jeu semblent également être la raison pour laquelle CD Projekt a vu comment leurs parts sont en baisse de 29%, tel que rapporté par Gamesindustry.biz. De toute façon, l’étude peut être heureux car nous avons appris que les ventes des réserves numériques ont couvert les frais de développement et Cyberpunk 2077 est déjà rentable.

