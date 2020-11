C’est une “grande production” gérée par une autre équipe au sein du studio.

C’est presque effrayant à dire, mais il semble qu’il n’y aura plus de retards: Cyberpunk 2077 devrait arriver en magasin le 10 décembre, et bien que l’intégralité de Night City soit à portée de main dès le premier jour, il est bien connu que CD Projekt a de grands projets d’expansion dans sa manche, à la fois en termes de DLC et, surtout, d’un ambitieux multijoueur que nous ne saurons pas avant un moment.

Dans sa dernière revue fiscale, que vous pouvez retrouver sur Seeking Alpha, la firme polonaise a répondu aux questions de ses investisseurs en annonçant une “mise à jour stratégique” prévu pour le premier trimestre 2021, où il “peut être possible” d’inclure des informations sur le multijoueur. Naturellement, ces plans varieront en fonction de la état de développement de chaque fonction, nous vous recommandons donc de conserver ces informations avec une pince à épiler.

C’est toujours un indice, au moins. Qu’est-ce que les parents des jeux The Witcher partagent d’autre à ce sujet? Qui considèrent en interne ce multijoueur non pas comme un “mode” de CP2077 mais comme un grand projet indépendant, liée à l’aventure que nous attendons tant à travers votre monde. De plus, une équipe distincte au sein du studio s’occupe de son développement.

D’après ce que cela ressemble, n’importe qui dirait que nous sommes confrontés à quelque chose dans le style de Red Dead Online ou de GTA Online, mais il n’y a pas de détail officiel ferme à ce sujet, nous devrons donc être vigilants. Les premiers chanceux à jouer à la version complète de Cyberpunk 2077 le pressent pendant de nombreuses heures, tandis que CD Projekt a réussi à maintenir des résultats fiscaux positifs jusqu’au lancement de son nouveau jeu vidéo issu de ses derniers succès.

En savoir plus: Cyberpunk 2077 et CD Projekt.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');