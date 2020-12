Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cyberpunk 2077 a été l’une des sorties les plus attendues de cette année 2020, le jeu avait des attentes élevées, qui ont été satisfaites … Mais pas pour tout le monde. De nombreux utilisateurs ont signalé des bugs, des problèmes, de mauvais graphismes et de graves bogues avec les versions PS4 et Xbox One du jeu, ce qui a été un défaut majeur lors du lancement de Cyberpunk 2077. C’est pourquoi CD Projekt RED a publié une déclaration où en plus de s’excuser de ces échecs, il offre à ses acheteurs un remboursement intégral de leur achat, s’ils le souhaitent.

Le développeur a publié une déclaration détaillée s’excusant de ne pas avoir montré la version du jeu sur PS4 et Xbox One avant son lancement, ce qui ne donnait pas aux acheteurs une vision claire de ce qu’ils achetaient, commentent-ils du studio. Ils ont également clarifié ce qui se passera dans le futur pour les versions du jeu sur PS4 et Xbox One, le développeur informe que la première série de mises à jour a déjà été effectuée et que la suivante arrivera dans les 7 prochains jours, avec d’autres mises à jour déjà en cours d’élaboration. .

Le studio continuera à travailler après les vacances car ils prévoient deux mises à jour majeures du jeu, la première étant prévue pour janvier et une autre pour février. Ces deux grosses mises à jour promettent de résoudre les plus gros problèmes présents dans les consoles de dernière génération.

Bien sûr, ils précisent que ces mises à jour ils ne correspondront pas versions du jeu avec la prochaine génération ou les consoles PC, mais elles amélioreront certainement l’expérience. Compte tenu de cela, l’étude a ouvert la possibilité de remboursement: les utilisateurs qui ne sont pas satisfaits de leur achat de Cyberpunk 2077 ont jusqu’au 21 décembre pour demander leur remboursement.

Ceux qui ont acheté le jeu numériquement pourront demander leur argent via les magasins PlayStation et Xbox respectifs. Pour ceux qui ont acheté la version physique, cela peut être un peu plus compliqué selon l’endroit où vous l’avez achetée, car vous devrez vous rendre avec votre reçu d’achat en magasin et demander votre remboursement. Mais si cela ne fonctionne pas, le développeur vous informe que vous devez contacter helpmerefund@cdprojektred.com où il essaiera de vous donner une solution. N’oubliez pas que jusqu’au 21 décembre, après cette date, il n’y aura aucun remboursement.

