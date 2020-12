Deux cabinets d’avocats affirment que CD Projekt “a fait des déclarations fausses et trompeuses au marché”.

Le lancement de Cyberpunk 2077 a été très gênant pour CD Projekt. Le studio polonais traverse des jours difficiles, en raison de l’état dans lequel son nouveau jeu vidéo est sorti, avec différents Bugs (partiellement corrigé avec le patch 1.05 et la mise à jour 1.06) et de graves problèmes de performances sur PS4 et Xbox One. Maintenant, l’étude ajoute une autre préoccupation dérivé de la critique.

Les deux entreprises se concentrent principalement sur le mauvais état du jeu sur PS4 et Xbox One en voie de disparitionDeux cabinets d’avocats américains ont annoncé le dépôt de deux recours collectifs contre CD Projekt pour l’état dans lequel Cyberpunk 2077 a été publié, comme indiqué par IGN et GamingBolt. Le cabinet d’avocats Rosen et le cabinet d’avocats Schall ont publié des communiqués de presse dans lesquels ils ont signalé cette action et expliqué Le pourquoi.

Les deux cabinets conviennent que CD Projekt “a fait déclarations fausses et trompeuses marché “et se concentrer avant tout sur la mauvais état du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One en voie de disparition. En outre, les deux affirment que les investisseurs ont été induits en erreur et ils demandent à quiconque a été touché de les contacter. Le recours collectif concerne principalement les actionnaires Ils ont perdu une grande partie de leur investissement.

En fait, bien que ces initiatives soient différent Parce qu’ils viennent des États-Unis, nous vous avons également annoncé récemment que certains actionnaires envisageaient de poursuivre CD Projekt et qu’un cabinet d’avocats polonais étudiait l’affaire. Le mauvais état du titre a conduit CD Projekt à accepter les retours, et même Sony a retiré le jeu du PlayStation Store pour le problèmes Qu’est ce qui ne va pas avec ça.

Malgré ce lancement chaotique, de nombreux joueurs ils essaient de profiter de cela RPG, en particulier sur PC, une plate-forme où vous pouvez mieux jouer. Si tel est le cas, consultez ces conseils pour presser le mode photo et en prendre clichés sympas. Aussi, cette semaine nous avons appris que malgré tous ces problèmes, Cyberpunk 2077 s’est vendu à 13 millions d’exemplaires, retours inclus.

En savoir plus: Cyberpunk 2077, CD Projekt, PS4 et Xbox One.

