Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 sera bientôt entre les mains des millions de fans qui l’ont attendu pendant longtemps. En fait, certains utilisateurs de la presse ont déjà eu l’occasion de le tester. Malheureusement, une chose sur laquelle les critiques s’accordent est que le titre souffre d’une série d’incohérences ou de bugs, ce qui a malheureusement abaissé la note du jeu. Eh bien, à l’inquiétude des fans, CD Projekt RED a mentionné que la situation s’améliorera lorsque le jeu atteindra les fans.

Comme c’est normal pour les nouvelles versions, les membres de la presse reçoivent une copie avant la première du jeu afin que la revue soit prête avant les débuts mondiaux du jeu. Ainsi, plusieurs joueurs ont déjà pu jouer à Cyberpunk 2077, mais dans presque tous les cas, il est précisé que le jeu présente des problèmes de bugs allant des incohérences graphiques aux incohérences qui font planter le jeu.

Naturellement, cela a attiré l’attention des fans et ils se demandent quand les performances du jeu s’amélioreront. La bonne nouvelle pour les joueurs qui envisagent de jouer le titre dès ses premiers jours sur le marché est qu’ils ne devraient pas connaître la plupart des erreurs dont souffre actuellement le titre, car le développeur polonais a assuré qu’elles seront corrigées sous peu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Hideo Kojima apparaît dans Cyberpunk 2077.

Le patch du jour 1 résoudra de nombreux bugs Cyberpunk 2077

Nous le savons grâce à Fabian Mario Döhla, membre de CD Projekt RED, qui a révélé que Cyberpunk 2077 “est un jeu différent avec la mise à jour de la console”. Dans le cas où vous ne le sauriez pas, nous vous informons que les relecteurs se retrouvent généralement avec plus de problèmes que tous les joueurs, car leur copie est celle qui n’a pas le patch Day 1, un moyen largement utilisé pour corriger les problèmes principaux jeux du jeu et que les développeurs publient généralement le jour de la sortie du jeu.

En outre, Döhla a assuré qu’une poignée des problèmes que les examinateurs ont trouvés (et signalés) ont déjà été corrigés »et que« certains font partie de la mise à jour »du premier jour.

Ils ne le sont pas – un certain nombre de problèmes rencontrés par les examinateurs (et signalés) ont déjà été résolus, d’autres font partie de la mise à jour. – Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) 7 décembre 2020

Plusieurs personnes qui ont déjà joué le titre sur PC soulignent que de nombreux problèmes sont liés à RTX même après un patch. Döhla a également parlé de cela et a déclaré que c’était quelque chose lié à une disparité entre les spécifications système de l’utilisateur et celles dont le jeu a besoin pour fonctionner correctement. Selon Projekt RED, membre du CD, ces incohérences apparaissent lorsque le jeu demande plus de puissance et dépasse les spécifications du système, entraînant une perte d’animations, d’audio et de synchronisation labiale. Cela dit, Döhla a invité à calibrer les paramètres.

Nous avons également eu ces problèmes en Allemagne. Il s’agit principalement de problèmes de streaming – lorsque les paramètres sont trop élevés pour votre configuration, le jeu est incapable de diffuser le contenu et des éléments commencent à disparaître (animations, audio, synchronisation des lèvres, objets). Ajustez les paramètres et cela fonctionne plus facilement. – Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) 7 décembre 2020

Jouerez-vous à Cyberpunk 2077 le jour du lancement? Pensez-vous que les problèmes disparaîtront après la première du titre grâce au patch Day 1? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous souhaitez jouer à Cyberpunk 2077 dans les prochains jours et que vous êtes sensible aux changements de lumière ou avez vécu des épisodes d’épilepsie, nous vous invitons à garder à l’esprit que le jeu comporte plusieurs séquences qui peuvent déclencher certaines attaques.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google STADIA. La version PlayStation 5 et Xbox Series X | S est déjà confirmée. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source