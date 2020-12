Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cyberpunk 2077 Il est passé de l’un des jeux les plus attendus de la dernière décennie à l’une des plus grandes controverses du monde des jeux vidéo. Le nouveau fleuron du studio polonais, CD Projekt Red, a été dans l’œil de l’ouragan pour son “injouable” sur les consoles d’ancienne génération et pour les centaines de bugs laissés par son lancement.

Aujourd’hui, la société a publié, via Bloomberg, un communiqué expliquant un peu la situation concernant les propositions de recours collectifs et surtout concernant la demande de ses investisseurs, Cabinet d’avocats Rosen, qui accusent la société de mentir sur l’état du jeu au lancement. Les Polonais assurent qu’ils se défendront «vigoureusement» contre tout ce dont ils sont accusés.



Souviens-toi que Cyberpunk 2077 Il a réussi à être un succès commercial, mais il a également eu des millions de retours et a perdu la société et les investisseurs des millions de dollars. Pour l’instant, la société continue de travailler sur la stabilisation de toutes les versions du jeu. Toujours en janvier et février, deux mises à jour majeures sont déjà annoncées pour corriger les performances du jeu.

