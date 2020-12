CD Projekt RED partage des records avec le lancement de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 arrive le 10 décembre

Après huit longues et tortueuses années de développement, Cyberpunk 2077 est enfin prêt à sortir en magasin le 10 décembre et CD Projekt RED vit le moment comme un événement historique pour le studio polonais. Après avoir chuté de 25% de sa valeur marchande après le dernier retard du jeu, le grand lancement attend faire croître à nouveau les actions de l’entreprise à son niveau record.

La bourse est construite sur la confiance et les attentesPar conséquent, de la même manière que la société a perdu confiance après un troisième retard consécutif jusqu’à présent en 2020, à trois jours seulement du lancement du jeu, le plus grand et le plus ambitieux de l’histoire de la société, augmente considérablement la confiance et les attentes. Ce qui fait grimper leurs stocks, qui sont de retour à des niveaux records (via https://finance.yahoo.com/quote/7CD.SG?p=7CD.SG&guccounter=1)

Il fallait s’attendre à ce que la société polonaise récupère sa valeur boursière peu de temps après le retard du jeu, puisque le lancement de Cyberpunk 2077 promet d’être l’un des événements de l’année. Après l’excellent travail de CD Projekt RED sur The Witcher 3, il y a beaucoup d’envie de voir la nouvelle aventure en monde ouvert de l’équipe polonaise, qui aurait déjà révélé la longueur de son histoire principale.