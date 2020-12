Il semble que le Père Noël ne soit pas arrivé avec un sac rempli de cadeaux dans les bureaux de CD Projekt Red. Au contraire, il semble que l’étude polonaise a trouvé quelques sacs de charbon de bois sous l’arbre. Et il est indiscutable qu’il y a des raisons à cela, puisqu’en attendant ce qu’ils sont capables de faire avec les patchs prévus pour les prochains mois, le lancement de Cyberpunk 2077 pour les consoles de base de la génération précédente a été, pour ainsi dire, du la plus gentille que je puisse imaginer, une blague à tout le monde.

Dans l’une de ses dernières déclarations sur la question, CD Projekt Red s’est excusé pour ne pas accorder plus d’attention à l’amélioration du gameplay sur PlayStation 4 et Xbox One. Quel gameplay? On le voyait déjà venir depuis près d’un an, et il était terriblement difficile qu’en si peu de temps, ils puissent résoudre tant de problèmes et publier un jeu à la hauteur des attentes générées par l’énorme campagne marketing autour du lancement du jeu.

Il est clair que CD Projekt Red savait parfaitement que Cyberpunk 2077 était injouable sur les versions de base des consoles de la génération précédente, et la preuve en est que, comme nous l’avons appris ces semaines-ci, les médias spécialisés n’ont pas reçu d’exemplaires de la version console pour pouvoir la tester avant son lancement, et les très rares exemplaires distribués comportaient une interdiction explicite de publier Images et vidéos capturées à partir du jeu.

Dans le cas de la presse, le plus auquel CD Projekt Red a été confronté était précisément cela, qu’une fois que nous avons vu le désastre, nous pouvions clairement voir la relation de cause à effet. Cependant, et comme nous l’avons appris de Bloomberg, les acheteurs potentiels ne sont pas les seuls à ne pas avoir reçu toutes les informations nécessaires. Et sûrement, en regardant la source de l’information, vous pouvez déjà imaginer qu’un autre groupe a également souffert (ou du moins c’est ce qu’il prétend) a dit une panne de courant, non? En effet, nous parlons d’investisseurs.

Le problème pour CD Projekt Red est que tout ce qu’ils peuvent faire face à des acheteurs déçus est le remboursement et un problème d’image. mais avec les investisseurs, cela peut être un peu plus compliqué. Et est-ce qu’un cabinet d’avocats appelé Rosen Law a ouvert un recours collectif contre l’entreprise. Il affirme que la direction du studio a induit les investisseurs en erreur sur l’état du jeu avant sa sortie et n’a pas révélé que Cyberpunk 2077 était “pratiquement injouable” sur PS4 et Xbox One en raison “d’une énorme quantité de bugs”.

Rosen Law n’a actuellement pas de plaignant principal, mais les actionnaires peuvent se joindre simplement en remplissant un formulaire en ligne, de sorte que les chances que de nombreuses personnes qui ont vu l’action de CD Projekt Red chuter au cours des dernières semaines peuvent considérer le recours collectif comme moyen de récupérer une partie de l’argent perdu sur vos investissements. Et c’est que l’investissement est un risque, bien sûr, mais si des informations aussi importantes ont été dissimulées par le développeur, les investisseurs et les actionnaires peuvent se sentir légitimement trompés.

Rosen Law’s est le premier, mais sûrement pas le seul procès que CD Projekt Red pourrait avoir à faire face contre le compte Cyberpunk 2077. Et c’est que depuis une semaine maintenant on sait que les investisseurs polonais de la société, c’est-à-dire, , ceux de leur pays d’origine, une action en justice contre le studio est également envisagée. Je ne veux pas être cendré, mais si toutes ces actions se poursuivent, il est probable qu’une bonne partie des revenus des 13 millions d’exemplaires vendus servira à couvrir les frais de justice.