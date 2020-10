Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le responsable de CD Projekt RED Adam kicinski, s’est excusé auprès de l’équipe derrière Cyberpunk 2077, après avoir précédemment déclaré que la crise ou l’exploitation du travail dans le RPG “Ce n’est pas si mal et ça ne l’a jamais été”. Rappelons que Cyberpunk 2077 a dû repousser sa date de sortie, au 10 décembre, afin de pouvoir peaufiner les différentes versions du jeu sur consoles.

Depuis des mois, les travailleurs de CD Projekt RED parlent de revoir le développement de Cyberpuynk 2077 afin de terminer le jeu à temps, en travaillant même 100 heures par semaine. Face à ces accusations Kicinski Je minimise le problème en commentant que “Certaines personnes ont vraiment mal tourné, mais une grande partie de l’équipe ne craque pas du tout depuis qu’ils ont fini leur travail”.

Mais ces déclarations ne semblent pas avoir bien plu à l’équipe de CD Projekt RED, puisque selon une fuite de Jason Schreier via Twitter, Kicinski aurait dû s’excuser pour ses propos, disant que “Je ne voulais pas commenter la crise, et je l’ai fait, et d’une manière dégradante et dommageable. Ce que j’ai dit n’était pas seulement malheureux, mais absolument faux”.

Cette surexploitation de la main-d’œuvre a été un problème récurrent dans ces dernières dates du développement de Cyberpunk 2077, qui semble ne jamais se terminer en raison des tentatives constantes du studio de perfectionner le jeu dans ses moindres détails. Cyberpunk 2077 devrait sortir le 10 décembre 2020.

