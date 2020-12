Keanu Reeves apparaîtra dans Cyberpunk 2077

Que le développement de Cyberpunk 2077 ait été l’un des plus chers aujourd’hui, à la fois économiquement et personnellement, est quelque chose qui est bien connu de tous maintenant, il n’est donc pas surprenant que CD Projekt veuille prendre toute la collection de chacune des ventes du jeu. À travers les réseaux sociaux, l’étude polonaise se souvient comment acheter le jeu pour que tout l’argent soit versé à l’équipe.

À travers son compte Twitter officiel, CD Projekt a rappelé que si vous achetez Cyberpunk 2077 via GOG, le montant total du jeu va au studio au lieu que l’intermédiaire garde un pourcentage de l’achat. Comme cela se produit dans des magasins comme Steam, Epic Store, PlayStation ou Xbox.

Vous prévoyez d’obtenir # Cyberpunk2077? Petit rappel: si vous l’achetez sur @GOGcom, 100% de votre argent ira au Groupe CD PROJEKT! Précommandez ici: https://t.co/APjzqr2JsG pic.twitter.com/wegtsJLJWj – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 6 décembre 2020

Évidemment, une entreprise préférera toujours l’option avec laquelle elle gagne le plus d’argent, mais dans ce cas précis, on sait que les développeurs recevront une prime salariale proportionnelle à la réussite et à la collecte du jeu lors de son lancement. Une motivation supplémentaire que l’équipe a eue pendant ces mois tortueux de crunch jusqu’au lancement du jeu.

Savoir plus: Les actions de CD Projekt RED ont atteint des sommets sans précédent avec le lancement de Cyberpunk 2077

Quel que soit l’endroit où vous choisissez d’acheter et de jouer à Cyberpunk 2077, le jeu sortira ensuite 10 décembre pour Xbox One, PS4 et PC. Être compatible avec Xbox Series X et Playstation 5 dès le premier jour grâce à la rétrocompatibilité et plus tard, vous recevrez une mise à jour avec des améliorations pour la nouvelle génération de consoles.

