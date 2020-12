Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La controverse déclenchée par les débuts de Cyberpunk 2077 et l’état du jeu à l’époque est loin d’être terminé et entrera bientôt sur le territoire des litiges juridiques après qu’un groupe d’investisseurs a poursuivi CD Projekt à la suite de l’effondrement des actions. Malgré l’environnement difficile du moment, la société polonaise est prête pour la bataille juridique, comme indiqué récemment.

Selon les informations de Bloomberg, après confirmation de l’enregistrement du procès des investisseurs contre CD Projekt SA, la société polonaise a répondu qu’elle «se défendrait vigoureusement contre les allégations formulées contre elle». Au cas où vous ne le sauriez pas, un groupe d’investisseurs a décidé d’intenter une action en justice contre CD Projekt après que les débuts désastreux de Cyberpunk 2077 aient eu un impact sur la valeur des actions de la société en bourse.

Cette baisse a été attribuée à l’annonce de Sony dans laquelle ils rapportent que Cyberpunk 2077 ne sera pas vendu sur le PS Store jusqu’à nouvel ordre et à la disposition de la société japonaise, ainsi que de Microsoft avec Xbox et des chaînes de magasins de jeux vidéo, pour accepter de rembourser aux joueurs qui ont acheté le jeu et qui n’en sont pas satisfaits.

Cette situation a porté un coup dur à la valeur des actions CD Projekt SA, qui a connu une baisse de 22%, ce qui se traduit par la disparition immédiate de plus de 1800 millions de dollars. Les investisseurs ont évidemment parié leur argent sur Cyberpunk 2077 car c’était l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années et pour lequel une campagne marketing impressionnante a été préparée. Malheureusement, le jeu a fait ses débuts avec un nombre important de bugs et les versions PS4 et Xbox One étaient si mauvaises qu’un scandale était inévitable.

