Pour la première fois dans l’histoire, le recensement de la population et des logements de l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) a inclus la possession d’une console de jeux vidéo dans les foyers mexicains afin d’enregistrer le pourcentage de foyers disposant de ce type d’appareil technologique. Même si au début on craignait que cela ouvre la porte à des questions d’ordre fiscal, l’institut a assuré qu’il ne s’agissait que d’un simple exercice statistique et les résultats ont déjà été publiés.

Mexico et Nuevo León concentrent la possession de consoles dans notre pays

Hier, l’INEGI a présenté les résultats de son recensement de la population et des logements de 2020, qui pour la première fois comprenait des données relatives au nombre de ménages mexicains disposant d’une console de jeux vidéo. En ce qui concerne ce domaine, le décompte et l’analyse d’INEGI montrent que Mexico et Nuevo León sont 2 des villes avec le pourcentage le plus élevé de ménages ayant déclaré avoir une console de jeux vidéo, à savoir San Pedro Garza García, de Nuevo León, la municipalité avec le pourcentage le plus élevé dans cette section avec 31,38%.

Capture: villes du Mexique

Dans le cas de Mexico, ce sont les maires Benito Juárez et Miguel Hidalgo avec respectivement 30,94% et 27,02%. Cependant, en termes de panorama général, les villes mexicaines avec le pourcentage le plus élevé de foyers avec une console de jeux vidéo sont Mexico, Nuevo León, Queretaro, Jalisco, l’État du Mexique et Puebla. En ce sens, la zone connue sous le nom de Vallée du Mexique (CDMX et État du Mexique), compte 8 maires et 5 municipalités parmi les 20 premières places avec le pourcentage le plus élevé de maisons disposant d’une console.

De cette façon, le secteur de la console au Mexique montre son marché et le développement de sa population dans les régions du centre et du nord, avec des exceptions telles que Mérida, Yucatán, au sud-est de notre pays, et avec des données intéressantes telles que les 114.400 maisons qui ont déclaré avoir une console dans Tijuana, Baja California et les 104 289 qui ont manifesté la même chose à Zapopan, Jalisco.

