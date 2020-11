Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 02/11/2020 08:57

Bien que Cyberpunk 2077 Cela pourrait devenir le chef-d’œuvre de CD Porjekt Red, il semble que ce développement ait porté la malchance au studio ces derniers temps. Il a récemment été annoncé que, en raison de toutes les nouvelles négatives circulant dans l’étude, la valeur de l’entreprise a diminué de 25% depuis août dernier.

Le point culminant des actions de CD Projekt Red a eu lieu en août dernier, où, suite à l’annonce d’un jeu mobile de The Witcher dans le style de Pokémon Go, la valeur de l’entreprise était de 42,4 milliards de PLN, soit environ 9,6 milliards d’euros, sur la base d’un prix de près de 461 PLN par action.

Cependant, la semaine dernière, son cours est tombé à 331 PLN, le point le plus bas depuis avril 2020, en baisse de 25% par rapport à août. La valeur actuelle de la société polonaise est de 33,4 milliards de PLN, soit 7,2 milliards d’euros.

Cette victime ne vient pas de nulle part. Au cours des dernières semaines, on a appris que les travailleurs travaillaient six jours par semaine, déclenchant ainsi la fameuse période de crise. De même, n’oubliez pas le dernier décalage du jeu.

Cyberpunk 2077 arrive sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC le 10 décembre, avec une version PS5 et Xbox Series X | S à une date ultérieure. Sur des questions connexes, le PDG de CD Projekt Red présente ses excuses aux travailleurs après avoir minimisé la crise. De même, il a été révélé que le retard du jeu est dû au fait que la société recherche une note de 90 ou plus sur Metacritic.

