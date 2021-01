Ce bébé Freeza est le meilleur que vous verrez aujourd’hui

Un des antagonistes qui a été présent dans différents arcs d’histoire de l’anime Dragon Ball a été Freeza, connu dans différentes galaxies pour son armée redoutable et sa puissance presque infini. Et à travers le temps, il a été et continue d’être le l’ennemi numéro un de Goku, cependant, à différentes occasions, ils ont uni leurs forces pour lutter contre un être beaucoup plus fort.

C’est clairement l’un des personnages les plus populaires de la franchise, à tel point que de nombreux fans décorent leur arbre de Noël avec Freeza comme point culminant. Mais cet adepte a voulu créer la version bébé de ce redoutable guerrier, résultant en un Jolie frise effrayante.

C’est à quel point un bébé Freeza aurait l’air effrayant

est artiste numérique connu sous le nom de Freak_E_D_Key a partagé avec la communauté Reddit une illustration très intéressante, puisqu’elle fait référence au L’antagoniste le plus célèbre de Dragon Ball connu comme Freeza, la seule différence est qu’il présente caractéristiques de bébé.

Je présente bébé Frieza. de dbz

Comme vous le verrez, l’illustration présente la dernière évolution de Freeza, mais son la taille et l’apparence sont celles d’un bébé assez sinistre. Pensez-vous que ce Freeza est aussi puissant que la version adulte?

Image vedette | Cdn.hobbyconsolas

