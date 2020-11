Roborock a mis toute sa gamme de produits avec des rabais incroyables.

Pendant le Black Friday, nombreux seront ceux qui profiteront des offres pour anticiper l’achat de cadeaux de Noël et des raisons impérieuses pour cela qu’ils ont. Aujourd’hui, les marques lancent rabais succulents Ils vous invitent à tout laisser prêt pour que, lorsque les jours fixés sont en attente, vous ayez la tranquillité d’esprit que le travail est déjà fait.

Dans le domaine de hygiène et à la maison, Le Black Friday sera également le moment idéal pour se procurer des produits technologiques qui résolvent les tâches de nettoyage inconfortables pour un, et là, il y a une marque qui se démarque des autres: Roborock. La firme chinoise a mis proposent plusieurs de leurs robots les plus vendus lors de ces journées spéciales, c’est donc l’occasion rêvée de mettre la main sur l’un d’entre eux.

S6 MaxV: nettoyer et prendre soin des animaux en temps réel

Roborock a dans sa gamme de produits l’aspirateur robot parfait pour ceux qui ont des animaux domestiques. Parce que? Fondamentalement parce qu’il nettoie toute la saleté qu’ils laissent derrière eux grâce à sa puissance de Aspiration de 2500 Pa (également avec option de récurage) et, en plus, il a un double caméra Grâce à laquelle vous pouvez voir en temps réel tout ce qui se passe dans la maison. Par conséquent, grâce à elle, il est possible prendre soin de votre animal à distance vérifier qu’il est parfaitement au moment où vous en avez besoin et, accessoirement, s’assurer que tout est toujours en ordre dans la maison.

Evidemment, les possibilités de sa double caméra ne s’arrêtent pas là. Ceci est capable de cartographier tout l’environnement en 3D afin que le robot puisse voir son environnement. De cette façon, vous pouvez détecter plus facilement tout objet de 3 centimètres ou plus qui croise votre chemin (câbles, prises, lampadaires, chaussures …) et l’évitez sans difficulté, devenant ainsi un robot encore plus intelligent.

Savoir plus: Roborock S6 MaxV, analyse approfondie et verdict clair – vous voudrez l’avoir!

Mais attendez, il y a plus. le Roborock S6 MaxV intègre un processeur Qualcomm qui donne à ce robot aspirateur des performances maximales pour améliorer sa connectivité et mettre en œuvre l’IA grâce à la propre technologie ReactiveAI de l’entreprise. Cela permet des actions telles que toutes celles discutées avec la double caméra et la navigation Lidar, et d’autres telles que la communication avec des animaux ou d’autres personnes via Messages vocaux; cartographie de différentes maisons pour ceux qui souhaitent utiliser le robot dans plusieurs maisons, ou le Système de charge intelligent Smart Top-Up Il détermine par lui-même la quantité de batterie dont vous avez besoin pour terminer la tâche qui vous est assignée et rationalise le processus pour l’accomplir.

Aussi. Cet aspirateur robot très complet aura un réduction de 100 euros sur son PVC et peut être acheté pour seulement 549 euros pendant le Black Friday. Bien sûr, c’est à considérer.

Roborock S6 Pure – Efficacité prouvée pour l’aspiration et le brossage

Si ce que vous recherchez est un robot plus accessible, sans fonctionnalités haut de gamme, mais efficace pour le nettoyage et le récurage, le S6 Pure est un autre des robots de Roborock dont le prix chute le Black Friday 2020. Plus précisément, le Le prix de vente du S6 Pure est de 379 euros, une réduction considérable de 120 euros sur son PVC

Le S6 Pure est doté du Système de navigation LiDAR qui vous permet de fonctionner facilement, en évitant les obstacles sur votre chemin grâce au laser. ses système de nettoyage se produit dans forme en z pour s’assurer d’atteindre tous les coins et, accessoirement, dessiner le plan de la maison et effectuer toutes les tâches de manière totalement autonome.

Il a une puissance de 2000 Pa pour aspirer tout ce qui se trouve devant lui, y compris les tapis et les nattes. Aussi, grâce à son Réservoir de 180 ml vous pouvez frotter facilement et tout cela, avec le Batterie de 5200 mAh, Cela vous fera oublier toutes les tâches de nettoyage. Vous n’aurez même pas à le mettre en charge, car le robot retournera tout seul à la base de chargement et commencera à reprendre des forces.

S5 Max: une caution qui vous permet de nettoyer votre maison sans gâcher

Un autre aspirateur robot Roborock qui est en vente pendant le Black Friday (et de quelle manière!), Bien que cette fois exclusivement sur Amazon, le S5 Max. Cela se distingue par une Puissance d’aspiration de 2000 Pa, une réservoir d’eau électronique d’une capacité de 290 ml et contrôle précis de l’eau. Il est parfait pour nettoyer un sol de 65 mètres carrés plus de trois fois sans recharger ou une maison de 200 mètres carrés avec une seule charge.

Savoir plus: Roborock S5 Max, test: le robot qui aspire, essuie et frotte pour que vous puissiez récupérer votre temps

Comme les autres appareils de la firme, il permet la traçage des zones interdites à la fois pour les fonctions d’aspiration et de nettoyage, vous n’aurez donc qu’à indiquer via l’application les coins que vous ne voulez pas qu’elle traverse et ce ne sera pas le cas. Aussi simple que cela. Vous pouvez l’acheter sur Amazon avec un réduction énorme de 125 euros par rapport à son prix de vente habituel.

Savoir plus: Roborock S5 Max

Outre les robots aspirateurs, Roborock dispose également d’un aspirateur à main tout puissant. Nous parlons du H6, un appareil avec lequel nettoyer n’importe quel coin de la maison sera un jeu d’enfant grâce à son Puissance 150 AW et aux nombreux accessoires disponibles. Maintenant c’est avec une offre Black Friday et ça peut être le vôtre pour 350 euros.

Savoir plus: Roborock H6, caractéristiques, analyse et avis: c’est un balai du 21ème siècle

Il a un Batterie longue durée qui permet une autonomie allant jusqu’à 90 minutes en mode éco, plus de temps qu’il n’en faut pour quitter la maison comme un sifflet. Il intègre également un Écran OLED de 1,3 pouces indiquant le mode de fonctionnement, la quantité de charge et l’autonomie restante de la batterie, plus rappels d’entretien et d’autres fonctions.