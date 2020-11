Si vous recherchez un téléphone pour tous les budgets doté de la 5G, nous pouvons penser à quelques meilleures options que le nouveau terminal realme.

Profiter de la technologie 5G ne doit pas nécessairement être lié à la possession d’un smartphone coûteux, du moins c’est ce que nous voyons téléphones realme. La firme chinoise a toujours essayé de donner aux consommateurs accès à la nouvelle ère de la 5G quelle que soit la gamme à laquelle appartiennent leurs appareils et un nouvel exemple en est le lancement du realme 7 5G.

Ce nouveau terminal de realme applique exactement ce que la société prêche depuis longtemps: permettre à chacun de faire le saut vers la 5G et d’en faire l’expérience de première main. À tel point que le realme 7 5G arrive sur le marché précisément le Black Friday avec un offre spéciale de lancement pour 229 euros jusqu’au 30 novembre. Ensuite, son prix habituel sera de 279 euros.

Pouvoir et performances très solvants

Nous sommes déjà habitués à réaliser des téléphones brillants avec de grandes performances et le realme 7 5G n’allait pas être une exception. Contrairement à son petit frère, le realme 7, la version avec 5G intègre le Processeur MediaTek Dimensity 800U et, avec lui, ce nouveau terminal a atteint 340 000 points dans les benchmarks européens.

Ce dernier aspect peut ressembler à de simples statistiques sans contexte, mais si nous vous disons que c’est le premier smartphone de sa gamme de prix à y parvenir la chose change.

En plus du changement de processeur, avec le realme 7 5G on trouve un smartphone avec un Écran Full HD + de 6,5 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, 30 Hz de plus que son prédécesseur, ce qui sera remarqué en ce qui concerne profiter des jeux vidéo sur votre mobile, même les plus exigeants. Dans cette ligne accompagne également un batterie massive de 5000 mAh avec charge rapide de 30 W pour ne pas manquer d’énergie dans le meilleur du jeu.

Design classique; capacités de mémoire de pointe

Quant au module arrière pour les caméras, sa conception est en ligne avec le reste des modèles realme, debout dans le coin supérieur gauche. Là, nous pouvons observer un système à quatre caméras avec un Capteur principal 48 MP avec stabilisateur optique, un grand angle de 8 MP, un capteur Macro 2 MP et un autre de 2 MP de profondeur.

Ce nouveau terminal est conçu avec un corps à coins arrondis et une dos en verre en deux finitions, une partie mate et l’autre brillante.

En ce qui concerne les configurations de mémoire, le nouvel appareil de la société asiatique est disponible en une seule configuration de 6 Go de RAM et 128 Go de ROM, ensemble, offrant un excellent rapport qualité-prix incontestable.

Offre irremplaçable pour le Black Friday

Si vous recherchez un mobile compatible avec la 5G, ne pas recommander ce realme 7 5G semble une tâche compliquée et plus encore avec le offre que la marque a mis sur le Black Friday. Pour un peu plus de 200 euros vous obtenez un mobile qui intègre les dernières technologies du marché, une mémoire et une batterie d’énormes capacités et un cœur qui le fait couler avec une légèreté à montrer.

Tout cela, rappelez-vous, avec une remise de lancement à exclusif sur Amazon ce qui fait de ce realme 7 5G le smartphone 5G le plus abordable et le plus complet du marché.

