L’Apple Watch est sans aucun doute la smartwatch la plus présente sur le marché. Un fait qui favorise l’apparition d’un écosystème d’accessoires et de compléments supérieur à celui des autres produits du marché parmi lesquels la Wristcam peut sûrement attirer l’attention.

Par son nom, il ne vous dit rien, mais si nous vous disons que c’est un bracelet qui ajoute deux caméras à l’Apple Watch pour pouvoir prendre des photos et les partager depuis l’horloge … vous êtes sûrement curieux. Un accessoire qui transforme la montre Apple en un portable vitaminé.

La caméra au poignet

La Wristcam est une sangle mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Il intègre une série de caméras, avant et arrière (donc nous n’aurons pas d’entorses du poignet lors de la prise de photos) pour immortaliser tout ce qui nous entoure. D’une part, il monte un appareil photo de 8 mégapixels capable d’enregistrer des vidéos 1080p et de prendre des photos en résolution 4K. En plus de cet appareil photo, un autre appareil photo de 2 mégapixels pour les selfies. Ceux-ci sont accompagnés de un indicateur LED indiquant quand ils sont en fonctionnement, un microphone pour capturer le son et un bouton comme déclencheur.

Après un développement qui a duré quatre ans, la société ajoute qu’avec ces caméras la montre peut être utilisée comme une sorte d’émetteur pour les appels vidéo temps réel. Bien sûr, d’après les photos publiées dans The Verge, on ne peut pas s’attendre à ce que l’iPhone voit sa position d’appareil photo menacée.

Il intègre également un bouton sur la même sangle pour prendre des images et enregistrer des vidéos qui stocke dans ses 8 Go de mémoire et cela sera ensuite transféré sur l’iPhone lorsque les appareils commenceront à se charger. Concernant la possibilité de transférer ces photos directement sur la montre, le processus peut prendre jusqu’à 20 secondes via Bluetooth, mais il ne sera pas disponible au lancement.

La présence de caméras nous fait réfléchir à la manière dont elle peut affecter l’autonomie de l’Apple Watch. Afin de ne pas épuiser l’autonomie de la montre, le bracelet intègre une batterie indépendante, qui, selon l’entreprise, peut fonctionner toute une journée avec une seule charge.

Parmi les autres fonctionnalités de la Wristcam, il convient de noter qu’elle se connecte à l’Apple Watch via Bluetooth Low Energy (BLE) et à l’iPhone via Bluetooth 4.2, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi.

Prix ​​et disponibilité

La Wristcam est disponible en plusieurs couleurs interchangeables (noir, blanc, gris, rose et sauge). Concernant le prix, pour l’instant les réservations sont autorisées à un prix de 299 $ et les premières unités seront expédiées en mars 2021.

Via | Le bord

Plus d’informations | Wristcam

Partager Wristcam: ce bracelet Apple Watch ajoute des appareils photo pour prendre des photos et enregistrer des vidéos et coûte plus cher que certains modèles