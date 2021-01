Xiaomi a mis en vente via Youpin un bureau en fibre de carbone pour ceux qui passent des heures à jouer.

Écrit par Nacho Castañón chez Xiaomi

Xiaomi est un fabricant connu pour vendre toutes sortes de produits qui sont loin du monde des smartphones, surprenant dans ce cas avec un bureau en fibre de carbone qui est le rêve de tous les joueurs. Un produit qui rejoint la longue liste d’éléments que l’entreprise chinoise vend sur YouPin et qui sont conçus pour améliorer notre quotidien, tels que un agenda avec lecteur d’empreintes digitales ou des écouteurs pour un meilleur sommeil, entre autres.

Le géant de la technologie vend à Youpin, son magasin tiers, un bureau en fibre de carbone développé par Loctek, une marque bien connue dans le secteur du jeu vidéo, et qui est conçu pour ceux qui passent des heures et des heures devant l’ordinateur à jouer leurs titres préférés. . Ce bureau peut être utiliser à la fois debout et assis, et se distingue par ses mécanismes complexes lui permettant de s’adapter à tout type de surface et par son ergonomie.

C’est un produit simple à première vue, mais il se distingue également par son plan de travail en carbone. Une fonctionnalité très importante pour les joueurs d’esports car elle est facile à nettoyer, permet une adhérence maximale et est idéale pour une station de jeu fixe. Un bureau totalement conçu pour les fans de jeux vidéo et qui peut également être utilisé debout.

Un bureau en fibre de carbone pour ceux qui passent des heures à jouer

Le bureau dispose également d’un petit écran avec lequel vous pouvez soulevez et abaissez électroniquement les pieds de la table de contrôler ainsi la hauteur centimètre par centimètre grâce aux chiffres qui sont proposés sur le panneau. La hauteur des pieds de ce bureau est réglable de 71 cm à 1,21 mètre.

Entre autres caractéristiques, la partie où les bras reposent normalement lors de l’utilisation d’une table de ce type sont situés légèrement en pente, il offre donc un plus grand confort d’utilisation. Ce bureau est également connu pour être disponible en deux tailles et formes différentes. L’un d’eux c’est fondamentalement hexagonal avec les côtés droit et gauche créé une sorte de tricot et avec des mesures de 690 x 1396 millimètres.

Pour sa part, l’autre est forme presque rectangulaire et il a des mesures de 760 x 1 400 millimètres. Pour le moment, cette table ne peut être achetée qu’en Chine au prix de 1899 yuans, ce qui au taux de change est d’environ environ 240 euros. Il est à espérer qu’à l’avenir, il pourra être obtenu dans d’autres territoires, bien qu’il n’y en ait malheureusement plus.