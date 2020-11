Il s’appelle le masseur de tête intelligent Momoda et pour quiconque le voit, il ressemblera à un costume de Robocop ou de Jetsons, mais en réalité, c’est un casque de masseur qui promet de vous transporter dans une galaxie de plaisir pour très peu d’argent.

Écrit par Damián García

Une autre folie terminée un Xiaomi avait déjà l’habitude de surprendre, qui nous apprend tant une évolution de son kart transformé en robot ‘Mecha’ alors qu’il se lance dans les soins personnels avec ses propres sèche-cheveux intelligents, pour finir maintenant en nous laissant “raides” avec Cette fraye à mi-chemin entre Robocop et les Jetsons, ce qui n’est cependant rien de ce qu’il semble.

Voyons si son nom révèle des indices, et c’est que cet appareil s’appelle Masseur de tête intelligent Momoda et il est déjà en vente en Chine sur l’une de ses plateformes de financement participatif, Xiaomi Youpin, où il peut être acheté au prix de 599 et 799 yuans selon les promotions de mécénat, quelque chose comme environ 99 euros à changer rien d’exagéré.

Voici le Momoda Smart Head Massager, le casque futuriste pour se détendre dans ce cadeau convulsif

Le produit nous a été présenté par Xiaomi4Mi accompagné de nombreux GIF publiés sur Youpin pour montrer comment cela fonctionne, et nous parlons en fait de un casque massant pour la tête qui devrait pouvoir nous détendre au maximum agissant simplement sur tous les muscles de notre cerveau.

Il est un appareil encombrant clairement, très frappant, mais il promet aussi d’être très agréable en nous transportant dans un univers de détente et de calme, offrant différents types de massage à la fois sur les yeux, comme sur le crâne ou les muscles latéraux de la tête.

Évidemment et en tant que bon appareil qui souhaite s’intégrer aux plates-formes Xiaomi, il est totalement compatible avec Xiaomi Home pour nous permettre de le configurer et de le contrôler depuis l’application sans tracas, en utilisant la connectivité sans fil pour coupler.

C’est un casque qui mesure 10 pouces de hauteur, pour 25,6 centimètres de large Oui 21,5 de profondeur, adaptable à différentes têtes et avec autonomie d’environ 120 minutes d’utilisation continue, grâce à une batterie de 2400 mAh qui se recharge à 100% en deux heures et demie.

Quant aux massages, il propose Séances de massage des yeux de 15 minutes pour éviter la fatigue des yeux, ainsi que d’autres options de massage -jusqu’à six différents- autour du crâne entier et en ajoutant un système de chauffage qui réchauffe nos muscles faciaux jusqu’à 40 ° pour se détendre plus facilement.

Sans aucun doute un appareil intéressant, pas pour tous les goûts et avec un design peut-être décalé pour le montrer en public, mais cela à la maison vous promet des séances de relaxation sans avoir besoin d’aller chez la masseuse à un prix très avantageux, comme tout autre appareil Xiaomi qui sera bientôt présent dans tout ce que nous faisons à la maison.

Pour l’instant, il ne sera pas officiellement vendu en Espagne, ni dans aucun des magasins que Xiaomi a ici, bien que si vous le souhaitez comme cadeau personnel pour ce Noël, dans les détaillants importateurs tels qu’AliExpress est déjà disponible à un prix nettement plus élevé … Nous le laissons ici pour vous!

