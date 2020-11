Voulez-vous savoir si votre Samsung Galaxy fonctionne correctement? Dans l’application Samsung Members, vous disposez d’un vérificateur pratique, mais vous n’avez peut-être pas (ou ne souhaitez pas utiliser) lesdits membres. Et il existe un moyen plus universel de “ vérifier ” l’ensemble du système: un code téléphonique secret. Pratique, sûr et rapide à exécuter.

Avec l’énorme nombre de capteurs, de boutons, de connexions et de composants dont disposent les smartphones, il est plus que d’habitude qu’un seul tombe en panne et vous ne savez pas si cela fonctionne correctement ou non. Utiliser le mobile comme d’habitude suffit, bien qu’il existe un meilleur moyen de vérifier le bon fonctionnement du téléphone: via une application de vérification. Et Samsung en inclut un dans le gestionnaire système: vous pouvez accéder au journal de test en tapant un simple code.

Écrivez le code dans l’application pour téléphone

La fonction est masquée au niveau du système et est accessible via un code de téléphone, codes classiques qui ont ouvert les menus de réglage sur les téléphones GSM. Les smartphones Android conservent plusieurs de ces codes, tels que «* # 06 #» pour vérifier le numéro IMEI. Dans notre cas, nous taperons un code qui ouvrira le menu de vérification sur les téléphones Samsung Galaxy avec One UI.

Le code secret qui nous concerne est le ‘# 0 #’. Après la saisie, une grille s’ouvre avec les différents niveaux de vérification du smartphone. Par capteurs, écran, son, S-Pen au cas où le mobile serait un Galaxy Note... Avec lui, il est possible de savoir si le téléphone fonctionne correctement, tout en touchant l’écran.

Le processus se compose de quelques étapes, ce sont les suivantes:

Ouvrez l’application téléphone de votre Samsung Galaxy. Activez le clavier numérique et tapez «# 0 #», sans les guillemets. Après avoir tapé le dernier caractère, le menu de vérification s’ouvrira: exécutez les tests un par un jusqu’à ce que les problèmes soient éliminés. Vous pouvez à tout moment revenir au menu des chèques. Il ne devrait y avoir aucun problème peut-être que le système ne vous laissera pas revenir au bureau. Dans ce cas, il vous suffit de rechuter.

La vérification du système est un menu secret que la plupart des Samsung Galaxy avec One UI intègrent. Le saisir n’entraîne aucun risque pour le téléphone: tu peux essayer ce que tu veux.

Via | Hacks de gadgets

