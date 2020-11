Dragon Ball First Form Cell

Ça ne fait aucun doute que Cell a été l’un des meilleurs méchants que Dragon Ball Z nous a donné, un être méprisable qui a cherché la perfection toute sa vie, mais à la fin son seul défaut était de sous-estimer les autres. Cela a donné beaucoup de mal aux guerriers Z depuis son apparition pour absorber les androïdes.

Dans ce cas, c’est un méchant qui a trois formes différentes, mais de toutes, celle qui a toujours donné de mauvaises vibrations est la première. Ouais cette bouche, les yeux et les imperfections sur le visage transmettre un sentiment de terreur. Cependant, nous devons être reconnaissants que cet être n’existe pas, car il serait peut-être aussi horrible que l’artiste DeviantArt connu sous le nom de Johan-Siegenthaler l’a imaginé.

Ce fan art Cell est digne de vos cauchemars

Ensuite, nous vous laissons l’art conceptuel que l’artiste a réalisé.

Réaliste Dragon Ball First Cell Form -Fanart x Johan-Siegenthaler

L’illustration montre Cell dans sa première forme semblant assez intimidante, non seulement à cause des détails de sa peau et de ses cheveux, mais aussi à cause d’elle dents et nez pointus qui attirent tellement l’attention. Vous pouvez voir plus de Johan-Siegenthaler sur son profil DeviantArt.

