OnePlus a présenté un mobile conceptuel avec une innovation rare: changement de couleur de la face arrière. Le OnePlus 8T Concept, le nom du téléphone, ne serait pas prêt à la vente car ce serait un prototype avec lequel faire progresser les technologies futures.

OnePlus a l’habitude de préparer divers prototypes avant de lancer l’un de ses téléphones. En eux, essayez différents modèles, différentes combinaisons matérielles et aussi diverses technologies; Votre site est supprimé ou sécurisé sur la base de tests préliminaires. De plus, OnePlus présente généralement des versions limitées, également des concepts. Et cette année, elle a opté pour un effet qui attire fortement l’attention: une face arrière qui change de ton.

Design et fonctions uniques pour le OnePlus 8T Concept

Le prototype dévoilé par OnePlus est construit sur un OnePlus 8T “ ordinaire ” auquel plusieurs innovations ont été ajoutées. D’une part, nous avons le design saisissant de la face arrière, une sorte de composition organique qui ressemble à des pétales de fleurs avec la caractéristique de changer de tonalité. Grâce à la chimie de l’intérieur de la vitre arrière (oxyde capable de changer ses caractéristiques physiques grâce à l’électricité), le OnePlus 8T Concept peut modifier sa couleur entre le bleu foncé et l’argent. Parfait pour personnaliser votre téléphone ou pour qu’il vous informe des avis importants.

Outre le changement de couleur, qui est en soi une grande nouveauté même s’il s’agit d’une pure esthétique, le OnePlus 8T Concept intègre un radar mmWave pour détecter la présence rapprochée des mains. OnePlus garantit que vous pouvez créer des gestes “ en l’air ” auxquels le téléphone peut réagir. Pour accepter ou rejeter les appels entrants, par exemple, également en tant que commandes de lecture. Quelque chose de similaire au radar Soli du Pixel 4.

Un dernier détail inclus dans le OnePlus 8T Concept est le détection de la respiration à l’aide du radar mmWave lui-même, le même qui est utilisé pour les gestes «en l’air». Le OnePlus 8T Concept a un module photographique quelque peu modifié pour inclure le radar et qui permet détecter la respiration de quelqu’un d’autre simplement en se concentrant. Il serait valable d’aider aux exercices de respiration, c’est l’un des exemples que OnePlus donne.

Ce concept vise à unir l’utilisation avancée du smartphone et aussi l’art. Ce n’est pas le premier modèle conceptuel puisqu’il y a près d’un an OnePlus montrait déjà un mobile dont la caméra arrière a disparu derrière la vitre (OnePlus Concept One). Comme ce fut le cas à cette occasion, le OnePlus 8T Concept est plus une curiosité qu’un mobile avec un certain parcours en magasin.

