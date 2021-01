Le Galaxy Note21 devrait arriver en été, et ces rendus nous permettent de voir à quoi ressembleraient les nouveaux terminaux Samsung.

Écrit par Christian Collado sur Samsung Galaxy Note

Malgré les rumeurs du contraire, Samsung a confirmé qu’il y aura un nouveau Galaxy Note en 2021. Bien que nos yeux soient fixés sur le Galaxy S21, il ne faut pas perdre de vue les futurs terminaux de la série Note, qui devraient arriver à un moment donné l’été prochain.

Grâce à Let’s Go Digital, nous pouvons aujourd’hui jeter un premier regard sur ce que serait le design du Samsung Galaxy Note21 Ultra, tant que Samsung décide de conserver les lignes esthétiques du Galaxy S21 dans ses terminaux de la famille Note.

Grand appareil photo et écran incurvé sur le supposé Galaxy Note21 Ultra

Il convient de mentionner que, pour l’instant, on ne sait rien du futur membre de la série Note, et le design représenté dans les images n’est rien de plus que l’idée du designer Giuseppe Spinelli, basée sur le design du Galaxy S21.

Cela dit, en regardant les images, il est clair que son esthétique rappelle largement celle du Galaxy Note20 Ultra, grâce à un écran incurvé qui occupe la majeure partie de l’avant de l’appareil, avec un trou dans la partie centrale et des lunettes ultra-minces.

L’arrière de l’appareil a un finition mate, et le concepteur imagine l’appareil dans divers Couleurs différentes, y compris le noir, le bleu et le bronze.

Ce qui attire vraiment l’attention à l’arrière de l’appareil, c’est le super module photo intégré à l’arrière du terminal, qui occupe un une grande partie du coin supérieur gauche, et dont la lunette s’étend jusqu’au bord de l’appareil. Ce module aurait quatre capteurs, ainsi qu’un système de mise au point laser.

Bien sûr, le S-Pen inclus ne manque pas, avec son ouverture correspondante dans le corps de l’appareil destinée à ancrer et charger le stylet lorsqu’il n’est pas utilisé, une caractéristique qui différenciera ce modèle du Galaxy S21 Ultra, dont le S-Pen devra être attaché à un étui vendu séparément.

On ne sait pas s’il y aura Galaxy Note21 Ultra, et si oui, s’il ressemblera aux représentations partagées par Let’s Go Digital. Cependant, compte tenu du contexte de Samsung lors du développement de ses terminaux, cela semble mise en page la plus probable pour le futur membre de la série Note.