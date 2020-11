Ce cosplayer professionnel honore Android 18 de Dragon Ball

L’univers de Dragon Ball regorge d’incroyables personnages au design très coloré, ce qui incite les passionnés et les cosplayers professionnels à adopter ce style et à le personnifier de différentes manières. Et quand il s’agit de représenter personnages féminins, l’un des plus demandés est Android 18.

Savoir plus: Un manga Dragon Ball imagine ce qu’aurait été le sacrifice de Vegeta pour sauver la planète

À tel point que nous avons vu de fabuleuses personnifications d’Android 18 libérer toute sa puissance dans Dragon Ball, mais aucun ne se rapproche du travail de ce cosplayer professionnel en mode décontracté pour un résultat spectaculaire.

Vous allez adorer ce cosplay Android 18 d’une manière énorme

Un artiste du réseau social Instagram nommé soryu_geggy_cosplay, a voulu partager avec la communauté un cosplay magnifique et décontracté du redoutable Android 18, lui donnant un look plus frais et sensuel.

Voici à quoi ressemblerait Android 18 parfait et sensuel dans le monde réel

Comme vous le verrez, le cosplay présente fidèlement les cheveux blonds courts, des lentilles de contact bleues, un caban de style débardeur, une jupe en jean et pour finir la tenue longues bottes noires.

Pouvez-vous atteindre ce niveau de cosplay?

Image vedette | fond d’écran

Autres objets Dragon Ball que vous aimerez