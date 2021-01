Voici à quel point Boa Hancock serait belle et sexy si elle existait dans le monde réel

L’anime One Piece présente un personnage particulier nommé: Boa hancock. Ce chiffre également connu sous le nom de «L’impératrice pirate» est le Capitaine des pirates de Kuja, et appartenait à son tour à l’équipage du Sept guerriers de la mer.

La Princesse serpent, est un être redouté en haute mer et au large, et comme prévu, ce personnage a un grand nombre de fans à travers le monde. Heureusement l’un d’eux a fait un cosplay allusif à ce guerrier et ainsi avoir une idée de à quoi cela ressemblerait-il dans la vraie vie.

Boa Hancock de One Piece dans le monde réel

Comme vous pouvez le voir, l’artiste représente fidèlement le personnage original, car il a son robe deux pièces rouge et ouverte sur le côté de la jambe et de la poitrine, de longs cheveux raides et noirs ainsi que son maquillage pour lui donner plus de charisme.

Avez-vous déjà vu un cosplay de Boa Hancock comme celui-ci?

Image vedette | Fond d’écran

