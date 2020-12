La communauté Dragon Ball ne cesse de nous étonner. Chaque jour, nous recevons des centaines, voire des milliers de nouveaux messages. Des œuvres authentiques qui découlent de la grande imagination et des efforts déployés par de nombreux créateurs de contenu qui peuplent des forums comme Reddit.

On peut trouver des illustrateurs professionnels à des utilisateurs plus amateurs mais qui montrent un grand potentiel dans tout ce qu’ils créent. Les cosplays sont l’une des ressources les plus appréciées par la communauté. Une des meilleures façons de voir à quoi pourrait ressembler un certain personnage dans la vraie vie.

Et quel personnage a accompagné les Z Warriors partout où il est allé? La réponse est claire; Bulma. Cette jeune femme a rencontré Goku à un âge précoce et ils sont inséparables depuis. Aujourd’hui la cosplayeuse Amber nous ravit avec Bulma habillée en lapin.

Amber comme Bunny Bulma (Dragonball) de r / cosplaygirls

Le résultat de cette caractérisation est incroyable. Il y a quelques jours, un autre utilisateur de Reddit a créé Bulma avec un look très réaliste, c’était le résultat.

