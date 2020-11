Également connue sous le nom de reine du royaume des lions, Elizabeth Liones est l’un des personnages les plus connus des sept péchés capitaux. Série qui n’a pas cessé de réussir, et être recommandé, depuis son lancement sur la plateforme multimédia Netflix.

La grande réputation dont jouit la série japonaise est renforcée par la grande communauté qu’elle présente. De Reddit, nous avons pu voir des choses incroyables, comme cette affiche lenticulaire qui montrait Melodías et Elizabeth ensemble dans plusieurs versions.

Un autre aspect à souligner des adeptes les plus actifs des réseaux est leur grande variété de cosplays. Aujourd’hui, @alittletouchofwhimsy, sur Instagram, nous présente comment il a été caractérisé, à partir d’Elizabeth:

Un peu de princesse Elizabeth pour votre journée ~ 👑💗 (IG: @alittletouchofwhimsy) de r / NanatsunoTaizai

Si vous avez aimé ce cosplay et que vous aimez Elizabeth, nous vous recommandons de jeter un œil à une autre cosplayeuse qui se caractérisait également comme cette princesse, mais de manière plus décontractée.

