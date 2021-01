Ce cosplay d'Ino Yamanaka de Naruto frôle la perfection

Voici à quoi ressemblerait la kunoichi Ino Yamanaka de rang chunin si elle était réelle

Entre le personnages d’anime les plus importants Faits saillants de Naruto: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha et le principaux antagonistes. Cependant, cela ne veut pas dire qu’ils sont les seuls présents dans la série, il y en a beaucoup ninjas avec des capacités assez étonnantes et qu’ils n’ont pas reçu le rôle approprié.

L’un de ces personnages est le kunoichi de rang chunin du village des feuilles connu sous le nom de Ino Yamanaka, et grâce à sa puissance, il a gagné le respect et admiration de nombreux fans de la franchise. Pour rendre hommage, l’un de ses adeptes et cosplayer professionnel a voulu montrer à la communauté un cosplay très bien réalisé du personnage. Vous pouvez voir les détails ci-dessous.

Mon Ino Cosplay! : 3 de Naruto

Comme vous le verrez, l’artiste présente quelques leggings noirs sur chaque bras et montre un chemise sans manches violette porter l’abdomen exposé. De plus, sa tenue comprend une jupe ouverte, cheveux longs dorés et la frange caractéristique recouvrant un côté du visage. Si vous avez aimé ce cosplay, vous allez sûrement adorer cette représentation comme jamais auparavant vu le personnage.

