Ce cosplay Fubuki fera tomber les fans de One Punch-Man

Voici à quoi ressemblerait le Fubuki de One Punch-Man sexy dans la vraie vie

L’univers One Punch-Man se caractérise par être un anime très polyvalent, et cela est dû au grand diversité de personnages. Pour cette raison, de nombreux adeptes trouvent une grande inspiration pour personnifier, illustrer et numériser à tous les protagonistes de la série, ayant un résultat exceptionnel.

Et même si le le personnage principal de l’anime est Saitama, l’un des plus illustrés et personnifiés est le beau Fubuki. Cependant, un utilisateur très spécial de la plateforme Reddit a fait un cosplay subtil du personnage qui en a captivé plus d’un pour son réalisme et son naturel.

Ce subtil cosplay Fubuki mérite d’être admiré

À travers une photographie, l’adepte et Un fan de Punch-Man Chaliceater a été chargé de montrer un fascinant cosplay puissant de Fubuki, avec des caractéristiques et une apparence similaires au Blizzard of Hell.

Cosplay de Fubuki [Self] de OnePunchMan

Dans l’image, le cosplayer est prostré sur le sol avec un regard sensuel et audacieux. De plus, elle présente un costume noir moulant qui correspond à son collant. Et bien sûr le les cheveux courts et raides ne peuvent pas manquer suivi d’un flash vert simulant la puissante aura émanant du caractère officiel.

Et vous, que pensez-vous de cette version de Fubuki?

