Ce cosplay Fubuki vous fera tomber amoureux si vous êtes fan de One Punch Man

Un cosplay Fubuki vraiment majestueux

Une des les guerriers les plus forts et les plus glamour de l’univers de One Punch Man est Fubuki. Cette puissante héroïne professionnelle appartient au rang 1 de classe B de l’Association des héros, et est la Chef d’équipe de classe B mieux connu comme Groupe Fubuki.

Bien qu’elle ne soit pas la principale protagoniste de l’anime, elle a un grand nombre de fans à travers le monde. Et afin de ne pas perdre l’habitude, cette fois nous allons vous montrer le travail d’un cosplayer professionnel et amoureux du personnage connu sous le nom de faunarosa, qui a rendu un hommage parfait à travers un superbe cosplay assez épique.

Comme vous le verrez, l’artiste présente le cheveux courts et raides avec la frange caractéristique et les yeux sont accompagnés d’un iris de couleur verte. De plus, il a une robe de la même couleur tout à fait ajusté à votre corps et est orné d’un long collier de perles. Si vous avez aimé cet article, vous voudrez également voir comment Fubuki libère toute sa puissance dans cette illustration brutale.

Comment avez-vous aimé cet hommage à Fubuki?

Image vedette | Accès au papier peint

