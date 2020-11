Ce cosplay grenat de Final Fantasy IX réclame un remake du jeu pour sa perfection

Ce fan se fait passer pour la princesse Garnet. Le résultat nous a surpris!

La saga du jeu vidéo Final Fantasy a été considéré comme un culte depuis longtemps , car la trajectoire que présente le jeu est sublime ainsi que l’intrigue, les personnages, l’animation, faisant de la franchise l’une des plus appréciées et appréciées des joueurs.

Savoir plus: Final Fantasy IX a déjà ses grandes figures de Yitán et Garnet

Et bien que nous sachions que les différents titres disponibles dans cette franchise ont eu des différences temporaires, cette fois un adepte a pris la décision de honorer l’un des personnages présents dans Final Fantasy IX: Garnet.

Ce cosplay grenat est tout simplement parfait

La cosplayer professionnel connu sur le réseau social Instagram sous le nom shadow.straif, a partagé avec sa communauté une photo d’un splendide cosplay de la princesse d’Alexandrie plus connue sous le nom de grenat.

Le cosplay le plus sublime et le plus délicat de Final Fantasy IX

Comme vous pouvez le voir, l’image respecte fidèlement la tenue du personnage officiel, puisqu’il porte le costume orange couvrant les jambes et une partie du torse et contrastant à son tour avec une chemise blanche habituelle. L’un des détails les plus frappants de la personnification est que Il porte l’amulette protectrice sur son cou.

Qu’as-tu pensé de ce cosplay?

▪ Date de sortie: 14/04/2016