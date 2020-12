Voici à quoi ressemblerait Hinata Uzumaki dans le monde réel

Hinata hyuga actuellement connu dans l’anime Boruto: Naruto Next Generations comme Hinata uzumaki, est un kunoichi venu à atteindre le rang de Chunin dans le village de la feuille, et est le héritier principal du clan Hyuga. Ses compétences ont été développées grâce à Équipe Kurenai, étant ses fidèles compagnons Kiba Inuzuka et Shino Aburame.

Et bien que n’ayant pas une grande importance comme les autres personnages, Hinata a gagné l’affection et le respect de tous, principalement parce qu’il a été possible de voir son évolution d’une fille timide et faible à une femme guerrière.

Dans cet esprit, un fan de la franchise – appelé Limenade122 -, a partagé sur Reddit la photo d’un hommage à ce personnage à travers un cosplay fabriqué par Wiggliar. Vous pouvez voir les détails ci-dessous.

Le cosplay est un copie fidèle du puissant guerrier Hinata, parmi les caractéristiques et caractéristiques du longs cheveux bleu foncé et, bien sûr, le yeux blancs typiques du clan Hyuga. En outre, son la peau est blanche et pâle avec la maille de protection et Ruban signature Konoha, tout comme le Version officielle.

Pensez-vous que ce cosplay honorera Hinata?

