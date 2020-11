Attack on Titan a un large éventail de personnages, chacun plus distinctif les uns que les autres. Cependant, les trois personnages principaux: Armin, Eren et Mikasa sont les plus importants. En dépit d’être à court de mots, la personnalité déterminée de Mikasa en fait un personnage principal essentiel pour faire avancer l’intrigue principale.

Mikasa est l’un des alliés les plus puissants que vous puissiez avoir sur le champ de bataille. Elle a affronté d’innombrables titans seule, sans pitié et sans montrer de faiblesse. C’est pourquoi de nombreux cosplayers lui dédient autant de fanarts, comme celui d’aujourd’hui:

Mikasa par Valery Himera

Valery Himera, est la cosplayeuse qui s’est caractérisée comme Mikasa. Ce cosplay a tout ce dont vous avez besoin pour jouer Himera, la réincarnation de Mikasa dans la vraie vie.

Si Mikasa est votre personnage préféré de la saga Titans, nous vous recommandons de voir cette fantastique illustration.

