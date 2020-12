Misty de Pokémon a une réplique dans le monde réel

Brumeux a été l’un des protagonistes de la anime de première génération Pokémon, partagé divers aventures avec Ash, Brock et Tracey, voyageant à travers différents endroits tels que Kanto, l’archipel d’Orange, Johto entre autres. Et même si les nouvelles tranches de l’anime ils n’ont pas le rôle principal de ce personnage, est connu pour être le Leader du Celeste Gym et un entraîneur de Pokémon de type eau par excellence.

Il a gagné l’amour et le respect de nombreux fans d’anime, en particulier le soutien offert à Ash et à ses amis. Pour cette raison, un fan en particulier a voulu rendre hommage et l’a réalisé grâce à un cosplay parfait que vous ne pouvez pas arrêter de voir.

L’un des meilleurs cosplay de Misty que vous verrez cette semaine

Ci-dessous, vous pourrez apprécier le travail d’un cosplayeur professionnel, qui a partagé une photo qui montre la personnification de Misty accomplissant le caractéristiques officielles du personnage original.

Le seul changement notable est que malgré la même couleur de cheveux, ils sont beaucoup plus longs. De plus, il présente un chemise jaune courte, un short en jean séduisant et leurs caractéristiques bretelles rouges. N’oubliez pas qu’il existe d’autres cosplays Misty intéressants que vous pouvez voir.

Qu’as-tu pensé de ce cosplay de Misty?

