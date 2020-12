Ses multiples épées et sa grande personnalité ont rendu l’un des pirates les plus mémorables du monde célèbre. Grande ligne et le Nouveau monde, Zoro et c’est pourquoi cette fois nous vous montrons un super cosplay de Une pièce qui capture la veine samouraï de Zoro. Et au cas où vous ne l’auriez pas vu, ce tatouage de Zoro de One Piece est sensationnel.

Demon Aura .. Kyutoryu… Asura! de OnePiece

Dans la quête de devenir le meilleur épéiste de tous les temps, ce personnage s’est entraîné tout au long de sa vie à cet art légendaire et en cours de route, il a accumulé son arme la plus meurtrière au combat, la technique de contrôle de ses 3 épées. Auparavant, nous avons également vu comment un fan crée une version de Zoro tirée directement du Japon médiéval.

Maintenant, nous avons ce cosplayer qui lui rend hommage avec cette photographie qu’il nous montre dans son Compte Reddit où nous voyons presque comme un cadre de la série où il semble que trois personnes manipulent les trois épées en même temps, ainsi que certains mouvements sont représentés dans les techniques de conception des mangas.

La cicatrice sur la poitrine marque toute l’histoire du personnage et comment il pourrait devenir le meilleur épéiste. Dites-nous! Que pensez-vous de ce cosplay de Zoro?

Savoir plus: Votre mobile mérite cet incroyable fond d’écran One Piece et Zoro

Autres objets One Piece que vous aimerez