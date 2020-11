Roi des mers profondes

Pour de nombreux membres qui font partie de l’Association des héros, il y aura toujours de nouveaux méchants venus de coins inconnus de l’Univers prêts à faire le mal sur la planète Terre. Par chance, Saitama veille à la sécurité des habitants de la planète, mettre fin aux confrontations comme le dit le titre de l’anime: avec un poing.

En dépit d’être un élément qui se répète dans tous les épisodes, One Punch Man a des méchants caractéristiques tels que Deep Sea King, un monstre des eaux peu claires, avec un corps gigantesque, un visage plein de branchies et se couronnant. . Aujourd’hui, Miss Thing, la cosplayeuse d’Instagram nous a laissé l’une de ses dernières œuvres, Deep Sea Queen:

Miss Thing (@misssthinggg) en tant que reine des profondeurs de OnePunchMan

Une caractérisation parfaite pour Halloween. Deep Sean a maintenant l’air plus athlétique, porte des bottes en latex et une belle cape.

