Temari, personnage de Naruto, avec un look stimulant.

Nous avons récemment découvert un super cosplay féminin Kakashi, et maintenant nous avons trouvé un autre cosplay d’un personnage Naruto, cette fois nous parlons de Temari.

Un cosplayer Instagram connu sous le nom de @bizarre_deer a surpris la communauté des fans d’anime avec un cosplay spectaculaire de Temari. C’était génial, à tel point que c’est pratiquement identique au personnage de la série animée.

Savoir plus: Bébé de 6 mois exécute le plus adorable cosplay de Naruto que vous ayez jamais vu

Temari visite notre monde avec ce merveilleux cosplay

Une perruque, du maquillage et un équipement de ninja, ce cosplayeur n’avait pas besoin de plus pour clouer le look de Temari. Ses cheveux tombent sur ses épaules avec deux gros nattes, et sous sa frange, vous pouvez voir Le gang du village de sable de Naruto.

Il ne fait aucun doute que Temari est l’un des personnages les plus charismatiques de cet anime. Comme nous savons que vous êtes probablement un grand fan de Naruto, nous vous invitons également à jeter un œil à cet autre cosplay de Temari posant pour la photographie avec un fan gigantesque. Qu’as-tu pensé du cosplay? Quel est votre personnage Naruto préféré?

Autres objets Naruto que vous aimerez