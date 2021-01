Voici à quoi ressemblerait Rem sexy dans la vraie vie

Il univers anime connu sous le nom de Re: Zero est emballé avec personnages fantastiques, beaucoup d’entre eux sont capturés dans votre subconscient. Parmi les chiffres, les jumeaux Rem et Ram se distinguent, car en raison de leur apparence délicate et soumise les faire ressembler à des êtres adorables, mais derrière ce joli visage se cache un puissance d’un autre monde.

Grâce à cette popularité, ils ont gagné l’affection de nombreux adeptes et il n’y en a jamais trop qui souhaitent mettre en valeur leur beauté à travers des personnifications exemplaires. C’est le cas d’un cosplayer professionnel connu sur le réseau social Instagram sous le nom de naomipeachu, qui a montré à la communauté un belle représentation du démon Rem de Re: Zero.

Dans l’image, vous pouvez voir que l’artiste respecte fidèlement les fonctionnalités et les caractéristiques de la version officielleParmi eux se trouvent: des cheveux bleus courts et raides cachant le côté droit de son visage, une tenue de femme de chambre et la seule différence serait que c’est un peu risqué.

