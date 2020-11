Razer, Logitech et Ozone, parmi les meilleures marques de périphériques.

Vous avez besoin d’une nouvelle souris et vous le savez. Votre clavier s’effondre, et nécessite un renouvellement immédiat. Quelle meilleure façon que de profiter de rabais succulents de ces périphériques essentiels le Cyber ​​Monday.

Amazon et PcComponentes baissent le prix de beaucoup de leurs produits, mais dans la section jeux des deux magasins, vous trouverez ces 6 que nous vous présentons et bien plus encore.

Souris et claviers en vente pour Cyber ​​Monday

Souris

Pour le travail ou pour une utilisation intensive de jeu, ces trois souris feront le bonheur de vous ou de tous ceux qui s’en vantent. Aucun d’eux ne déçoit.

Logitech G203 LIGHTSYNC: La meilleure offre sans aucun doute de cette journée chez la souris vient de la main de Logitech, une entreprise spécialisé dans les périphériques depuis que je me souviens. Cette souris dispose de 6 boutons programmables, jusqu’à 8000 DPI, assez lourds lumière et éclairage RVB programmable, comme une bonne souris moderne. Nous l’avons dans 4 couleurs disponibles, mais celui-ci en blanc nous a fait tomber amoureux. Acheter dans PCComponentes: Logitech G203 LIGHTSYNC Razer Viper: comment allons-nous laisser Razer hors de cette liste, signature spécialisé dans le monde du jeu. Cette souris peut offrir jusqu’à un énorme 16000 DPI avec son capteur 5G avec une précision de 99,4%. Son poids est très léger, spécialement conçu pour les compétitions eSports professionnelles. Il s’agit d’une souris filaire avec 8 boutons programmables avec Razer Synapse 3. Acheter dans PCComponentes: Razer Viper Logitech G502 Hero Édition spéciale.: Maintenant oui, il faut tomber amoureux de cette Logitech, pour ses formes, ses boutons et sa très haute qualité de fabrication. C’est une édition spéciale avec un capteur qui atteint un Sensibilité de 16000 DPI. Votre poids est choisi par vous, car il intègre un 5 système de musculation 3,6 grammes chacun pour que vous puissiez le modifier à votre guise. Avoir 11 boutons programmables et la technologie d’éclairage RVB personnalisable LIGHTSYNC. Acheter dans PCComponentes: Logitech G502 Hero Édition spéciale.

Claviers

Faites-vous partie de ceux qui passent des heures et des heures travailler devant l’ordinateur? Ou bien tu joues longtemps et avez-vous besoin de qualité sous leurs doigts? Ces trois claviers ne cachent rien de mal. Ils vous surprendront

Razer Ornata V2: Ce magnifique clavier de Razer baisse 30 € ce Cyber ​​Monday. C’est un clavier avec éclairage RVB personnalisable, interrupteur mécanique et repose-poignet intégré. Porter un roue numérique multifonction dans la zone supérieure droite et des touches multimédias personnalisables également. Grâce à Razer Synapse 3, vous pouvez programmer toutes sortes d’astuces avec ce clavier. Savoir plus: Razer Ornata V2 Genèse Thor 300– une réduction brutale de 44% pour un clavier inconnu de beaucoup, mais apprécié des connaisseurs. Ce Genesis Thor 300 a Éclairage RVB avec commutateur réseauet le verrouillage automatique des touches Windows pour ne pas quitter accidentellement un jeu. Accompagnez-le 11 touches multimédia et son poids dépasse calmement le kilo. Acheter dans PCComponentes: Genesis Thor 300 Ozone Battle RoyaleN’oublions pas l’un des fabricants qui fait partie des meilleurs depuis un certain temps. Avec ce clavier avec Commutateur réseau Cherry MX, rétroéclairé avec Lumières LED RVB et 12 touches multimédias, vous ferez l’envie de votre groupe d’amis. Il est le plus compact de tous, et avec une excellente technologie tactile, ce pourrait être votre prochain clavier avec plus de 33% de réduction. Acheter dans PCComponentes: Ozone Battle Royale

Ne doutez pas que le stock s’épuise Au fil des heures Si vous n’aimez aucun d’entre eux, vous pouvez également accéder et trouver celui qui répond le mieux à vos besoins ou cadeau que vous pensiez faire.

