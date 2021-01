Personnage Fubuki.

Il y a quelques jours, nous avons vu plusieurs versions de Fubuki, le personnage appartenant à la classe B de l’Association des héros du populaire anime One Punch-Man.

Nous avons pu découvrir une version plus sensuelle et un autre artiste a révélé un concept plus réaliste de Fubuki. Nous avons adoré les deux, mais cette fois, nous avons été surpris.

Le Fubuki le plus charmant et le plus adorable de tous les temps

Dans l’intrigue de One Punch-Man, nous avons pu voir comment Fubuki a essayé de recruter certains des meilleurs héros de la classe B pour former un groupe et ressembler à un leader. Il a essayé par tous les moyens de recruter Saitama, sans aucun succès. Peut-être, juste peut-être, si elle avait été aussi charmante qu’elle pose dans ce fan art… elle l’aurait fait.

Croquis de Fubuki, par moi de r / OnePunchMan

L’illustration en noir et blanc de Fubuki, de Un coup de poing, a été créé par “Sweezy01”, un utilisateur de Reddit. Qu’avez-vous pensé, que vous transmet le regard du personnage?

