Avez-vous remarqué la différence entre Saitama et une vraie personne?

le Personnage principal de One Punch-Man connu sous le nom de Saitama est considéré par beaucoup l’être le plus puissant de l’anime. Son pouvoir est incalculable, notamment en raison de l’entraînement intensif qu’il a subi pendant de nombreuses années.

Il est si populaire que certains Illustrateurs 3D comment Seungnam Yang d’ArtStation a réussi à rendre à quoi pourrait ressembler le puissant Saitama s’il faisait partie du monde réel. Le résultat nous a impressionnés!

Dans l’image que vous verrez ci-dessous, le guerrier en position de combat accompagné d’un regard pénétrant et plein de sécurité. De plus, il a sa caractéristique combinaison de combat jaune, cape blanche et gants rouges. La chose incroyable à propos de cette illustration est la briller sur la peau et le fascinant des ombres qui mettent en valeur leurs caractéristiques.

Voici à quoi ressemblerait une photo de Saitama dans la vraie vie

Serait-ce la version pour les futurs films d’action en direct de One Punch-Man?

Image exceptionnelle

