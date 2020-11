Personne ne peut dire que le Dr Gero n’avait pas d’idées claires.

C’est exactement identique! Il y a de nombreuses occasions où, en tant que fans d’anime, nous imaginons à quoi ressembleraient nos personnages préférés de séries animées dans la vraie vie. Et celui-là Dr Gero c’est exactement identique à ce que ce serait dans notre monde!

Il semble que le Dr Gero ait réussi à inventer une machine capable de voyager de Dragon Ball à notre réalité pour semer la panique dans notre monde. Et cette illustration numérique en est la preuve!

Le Dr Gero vient terroriser notre monde!

Un graphiste Deviant Art nommé Nacho Molina a mis en place un impressionnant illustration par le Dr Gero, le méchant populaire de Dragon Ball.

L’illustration a un style très réaliste, à tel point qu’il semble que nous voyons le Dr Gero dans notre monde, et il nous montre le personnage dans son laboratoire alors qu’il se prépare à attaquer.

Illustration du Dr Gero par Nacho Molina.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un concept similaire à celui-ci, et ce ne sera probablement pas la dernière non plus. Il y a quelques semaines, nous avons découvert un dessin spectaculaire qui recréait une rencontre dans la vraie vie entre Android 16 et Dr. Gero. Et nous avons adoré!

