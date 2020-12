My Hero Academia: All Might jeune homme en attente de son ennemi

Dans My Hero Academia, nous voyons principalement l’histoire d’Izuku Midoriya, un garçon qui, bien qu’il n’ait pas de pouvoirs, a toujours voulu devenir un héros. Son inspiration était le symbole de la paix Connu sous le nom de All Might, Midoriya a été ému de voir ce personnage sauver de nombreuses personnes d’un grand désastre.

C’était le début de tout pour Izuku Midoriya et enfin, avec effort et dévouement, il y parvient. C’est pourquoi un artiste CGSociety nommé Subhratim a honoré cette scène emblématique de All Might. Il a fait une statue numérique tellement cool que vous voudrez l’avoir avec vous.

Tous pourraient sauver les gens – Fan Art x Subhratim

Comme vous pouvez le voir, il recrée parfaitement le moment où All Might sauve plusieurs personnes d’un endroit sur le point de s’effondrer. Si vous voulez vraiment avoir une figurine comme celle-ci, vous avez de la chance car elle a été faite pour Legendary Collectibles, qui a déjà sorti cette merveilleuse figurine All Might.

