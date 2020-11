Marvel Zombie: Spider-Man attaque Mary Jean

Bien que Marvel dispose d’une variété d’univers alternatifs où l’on voit différentes versions de ses personnages, l’un des plus intéressants et terrifiants est celui de Marvel Zombie. Dans le cas de l’histoire de «Spider-Zombie» se déroule sur Terre-2149, un endroit où se développe une infection zombie dans lequel Peter Parker, après avoir été infecté, dévore sa tante May et sa femme Mary Jean.

Sans aucun doute, c’est une intrigue très forte et intéressante et c’est ce qui a attiré l’attention des fans. Cependant, beaucoup aimeraient voir une adaptation de Spider-Zombie dans un film d’action en direct, et grâce à l’artiste CGSociety Limkuk, nous pouvons voir à quoi cela ressemblerait. ce personnage dans la vraie vie. Dans l’image suivante, vous pouvez voir le merveilleux Fan Art dont nous parlons.

Marvel Zombie Spider-Man réaliste – Fan Art x Limkuk

Comme vous pouvez le voir, il a recréé le personnage dans une modélisation 3D hyper-réaliste que la grande majorité des fans serait sûrement terrifiée rien qu’en le regardant. La masque déchiré et peau pourrie lui donne une autre touche d’horreur que Spider-Zombie aurait dans la vraie vie. D’un autre côté, Batman a été un autre super-héros qui est devenu un zombie dans un grand fan art.

Savoir plus: Recréez Spider-Man avec un style artistique unique

Autres objets Marvel que vous pourriez aimer