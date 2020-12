Ce fan art Death Note reflète parfaitement l'intrigue du manganime

Cette illustration Death Note est idéale à accrocher dans votre salon

L’anime Menace de mort a été marqué pour la postérité et est considéré l’un des meilleurs anime jamais. Tant et si bien qu’ils existent toujours des milliers de personnes émerveillées par ses chapitres et les adeptes les plus enracinés rendre hommage aux personnages à travers des fan arts dignes d’être placés sur un papier peint.

Savoir plus: Death Note: Créez l’un des meilleurs cosplays de Misa Amane que vous ayez jamais vu

Pour cette raison, nous voulons aujourd’hui souligner le travail d’un artiste numérique connu sous le nom de HyanideArt, qui a créé un illustration montrant les personnages principaux du premier arc d’histoire de l’anime connu sous le nom de: L et Light Yagami.

[Fanart] Death Note – par HyanideArt (me) de Deathnote

La l’illustration se compose de deux motifs, sur le côté gauche se trouve Light Yagami – Kira -, et cela représente le jour. La différence est que le personnage montre sa tête en reconnaissant à quel point il était fou.

Sur le côté droit apparaît «L» alias le justicier, avec sa tenue caractéristique et représentant la nuit. Un détail de cette illustration est que le personnage porte des chaussures, ce qui est inhabituel.

Quel design avez-vous préféré?

Image vedette | I.pinimg