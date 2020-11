Cette illustration montre Luffy, Star Platinum et Pikachu faisant référence à plus d’une douzaine d’anime

One Piece est l’un des l’anime le plus populaire jamais, en comptant sur une communauté gigantesque qui fait émerger chaque jour œuvres d’art fabuleuses. Et bien que l’on sache que ce n’est pas la seule saga qui existe, un fan en particulier l’a représenté à travers un collage trois personnages très particuliers faisant plus d’une dizaine de références.

Découvrez le fan art le plus emblématique avec des personnages de One Piece, Pokémon et Star Platinum

L’utilisateur connu dans le Plateforme Reddit comme ProfessorGemini, a partagé un illustration où il rend hommage à différents anime très populaires. Et bien que les trois personnages dessinés soient: Luffy, Star Platinum et Pikachu, chacun d’eux a des parties d’autres anime.

Savoir plus: Libérez vos talents de pinceau dans un incroyable fanart One Piece

le boss final du raid shonen de OnePiece

Certaines des références sont:

Une pièce: Luffy avec le chapeau de paille.

Naruto: Shuriken, mode kyuubi avec le chakra.

Eau de Javel: Zangetsu.

Dragon Ball: Les cheveux et l’aura de Stand, le pantalon de Luffy.

HxH: Cheveux Pikachu (killua), électricité caractéristique du Pikachu.

OPM: Gants et cape du stand.

BNHA: Gant main gauche Luffy.

Menace de mort: Sur la taille de Luffy.

Conte de fées: Le manteau noir et l’écharpe.

Pokémon: Pikachu.

Jojo: Star Platinum.

Trèfle noir: L’aile noire de Luffy.

Yugioh: Pendentif autour du cou de Luffy.

Homme à la tronçonneuse: La tronçonneuse avec un chapeau de paille.

Kimetsu no yaiba: Flammes d’épée.

Combien de références pouvez-vous remarquer?

Image vedette | Pinterest

Autres objets One Piece que vous aimerez