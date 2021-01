Ce fan art One Piece donne à Luffy un nouveau style que vous allez adorer

Ce fan imagine Luffy complètement différent

Dans l’anime One Piece, le le personnage le plus aimé du public est Luffy, ce pirate charismatique vous emmène dans le meilleures aventures en haute mer et il a été vu dans différentes scènes en utilisant son puissance incroyable et presque infinie, en particulier dans son mode d’engrenage.

Et sans surprise, c’est le favori de nombreux fans d’anime. Par conséquent, pour rendre hommage, l’un de ses abonnés et l’utilisateur de Reddit appelé AlphaBeta96 a fait un grand futur fan art inspiré. Les résultats sont vraiment irréprochables!

Fan Art de l’ancien roi pirate Luffy de OnePiece

Sur l’image Luffy a une plus grande stature, laissant entendre qu’il est déjà adulte, conserve toujours le même style: un short en jean bleu et un t-shirt rouge. Bien sûr, cet hommage ne pouvait pas manquer son emblématique chapeau de paille et pour lui donner plus de personnalité le personnage porte le cape caractéristique du roi des pirates.

Si vous aimez le personnage principal du Équipage du chapeau de paille, alors vous saurez aussi apprécier ce dessin de Luffy sous un style artistique différent.

Pensez-vous que Luffy atteindra un jour le titre le plus recherché par les pirates?

