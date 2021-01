Tous les pirates les plus féroces convergent vers le Grande ligne, et il est bien connu que Chapeaux de paille Ils viennent du monde entier. Le dessin d’anime et de manga est homogène avec le style, mais ce fan art de Une pièce unissez les protagonistes de l’anime avec leurs vraies nationalités. Et en plus de cela, nous avons rencontré un fan qui imagine certains des personnages de One Piece comme de vraies personnes et ils sont parfaits.

Mon fanart de mugiwara no ichimi avec les nationalités Oda a dit qu’ils auraient dans le monde réel. de OnePiece

Eiichiro Oda Il a précédemment révélé quel est son véritable trésor, cependant, il a déjà commenté la nationalité des membres de l’équipage et ce fan a détaillé chaque personnage en modifiant occasionnellement le dessin et la garde-robe pour s’harmoniser très bien avec des stéréotypes amusants. nationale.

Luffy Avec sa chemise ouverte et très expressive avec un barbecue à la main car il est du Brésil. Sanji Il est un élégant français blond en costume Hachoir se joint à eux en tant que Canadien amusant mais discret, tandis que Nami C’est une Suédoise qui semble s’amuser en vacances tropicales. Sans aucun doute une illustration intéressante et amusante, dites-nous quelle autre nationalité trouvez-vous?

Savoir plus: Dessinez Luffy avec un design réaliste que vous adorerez si vous êtes un adepte de One Piece

Autres objets One Piece que vous aimerez