La vérité est que bien que Une pièce être une histoire d’aventure dans le Grande ligne Entre les pirates et les confréries, la vérité est qu’une grande partie de cela tourne avant une entité importante, les fruits du diable. Et bien qu’il existe de nombreux fan art, ce qui est vraiment important est représenté par ce fan de Une pièce qui fait un cosplay avec tatouage et fruit du diable inclus. Nous avons récemment vu comment ce ventilateur crée une réplique exacte de l’un des fruits du diable.

Merci de m’aimer! de OnePiece

Une photographie d’un fan nous montre dans un avion unique et protagoniste un tatouage qui représente l’attente de tous les membres de l’équipage pour qu’ils soient préparés pour le Nouveau monde mais aussi l’arc de 3D2Y où Luffy perd son frère.

Ce dernier également avec le fruit symbolique du feu du diable, Mera Mera, que le cosplayer porte dans sa main sur la photo parlant de la relation Luffy pour le tatouage et As pour le fruit. Sans aucun doute il faut admettre qu’il s’agit d’un cosplay abstrait mais aussi assez complet, non?

